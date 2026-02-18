Carnevali storici pioggia di fondi dalla Regione | quasi 60mila euro per Forlimpopoli e Gambettola
La Regione ha assegnato quasi 60mila euro a Forlimpopoli e Gambettola, due città con Carnevali storici, per sostenere le tradizioni. La decisione arriva in un momento in cui le celebrazioni di maschere, carri e musica attirano sempre più visitatori e mobilitano le comunità locali. Con questa cifra, si intendono finanziare iniziative che rafforzano le manifestazioni e coinvolgono attivamente i cittadini. La somma rappresenta un aiuto concreto per mantenere vive le tradizioni carnevalesche di queste due località. La scelta mira a valorizzare un patrimonio radicato nel tempo.
La Giunta stanzia 250mila euro per sostenere le rassegne più iconiche dell'Emilia-Romagna. L'assessora Allegni: "Premiamo la capacità di unire tradizioni, come la cartapesta, e innovazione" “Abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno a sostegno dei Carnevali storici regionali perché ne riconosciamo il forte valore culturale, sociale, aggregativo e creativo - commenta l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni -. È molto significativo che attorno a questi eventi si mobilitino associazioni, gruppi informali, istituzioni locali, scuole che lavorano insieme durante l’anno per preparare momenti di festa collettiva, con orgoglio e senso di appartenenza alle comunità”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
