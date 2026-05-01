In Cina, si contano oltre tre volte la popolazione italiana tra i lavoratori impiegati nella gig economy, un settore in rapida espansione. La crescita di questa forma di lavoro ha portato a nuove regolamentazioni da parte delle autorità, che mirano a definire meglio i diritti e gli obblighi degli operatori. Queste misure sono state introdotte per contenere i rischi legati alla flessibilità estrema e all’accesso non regolamentato a questa tipologia di impiego.

Oltre tre volte l’intera popolazione dell’ Italia. È il numero stimato di lavoratori nell’immensa e brulicante gig economy in Cina. Cioè rider delle consegne, autisti delle piattaforme di trasporto, corrieri e altre figure: una costellazione cresciuta attorno all’espansione senza freni dell’ economia digitale. Fin qui il settore era ampiamente deregolamentato e i suoi occupati spesso sfruttati. Ora Pechino ha compiuto un passaggio importante: per la prima volta, il governo cinese ha formalizzato un quadro normativo organico dedicato ai cosiddetti «nuovi gruppi occupazionali», una categoria ampia che include anche live streamer, creatori di contenuti e lavoratori digitali freelance.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Cina riscrive la gig economy: benefici e rischi della stretta sui lavoretti

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