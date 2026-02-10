Glovo sotto inchiesta | rider sfruttati indagata la Gig Economy e il costo sociale della consegna a domicilio

La procura di Milano ha aperto un’indagine su Glovo, sospettata di aver sfruttato i rider. Le autorità hanno deciso di commissariare l’azienda, che è finita sotto i riflettori per le condizioni di lavoro dei suoi corrieri e i costi sociali legati alla consegna a domicilio. La vicenda ripropone il problema delle piattaforme di gig economy e delle responsabilità che hanno nei confronti dei lavoratori.

La questione dei rider che operano per piattaforme di consegna a domicilio come Glovo è nuovamente al centro di un’inchiesta giudiziaria, che ha portato al commissariamento dell’azienda. Le condizioni di lavoro, caratterizzate da sfruttamento e sottopagamento, sollevano interrogativi sulla capacità della società italiana di affrontare un’emergenza sociale sempre più diffusa, alimentata dal modello della Gig Economy. L’indagine evidenzia una realtà in cui i lavoratori sono costretti a condizioni precarie, senza tutele economiche, sociali o di sicurezza adeguate. La comodità di ricevere cibo a domicilio ha trasformato le abitudini degli italiani, rendendo i rider figure centrali nella quotidianità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Glovo Inchiesta Glovo sotto inchiesta per caporalato: "Rider sfruttati"; quanto prendono per una consegna I pm di Milano hanno disposto un controllo giudiziario urgente contro Foodinho, la società di consegne di Glovo. Rider sfruttati, Foodinho e Glovo sotto inchiesta per caporalato La Procura di Milano ha aperto un’indagine contro Foodinho, la società di consegne controllata da Glovo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Glovo Inchiesta Argomenti discussi: Rider sfruttati e sottopagati: il colosso spagnolo Glovo ora è sotto inchiesta; Glovo sotto indagine per caporalato: sfruttamento dei riders a Milano e in tutta Italia; Rider sfruttati, controllo giudiziario per Glovo; Glovo sotto indagine per caporalato su rider. Glovo sotto inchiesta a Milano: 40mila rider sfruttati, accusa di caporalato per l’aziendaLa società italiana di Glovo, Foodinho srl è sotto controllo giudiziario deciso con un decreto d’urgenza dalla Procura di Milano. Il provvedimento, che dovrà essere convalidato parla di condizioni di ... tg.la7.it Rider sfruttati e sottopagati: il colosso spagnolo Glovo ora è sotto inchiestaIndagato l'ad di Foodinho per caporalato per retribuzioni inferiori dell'80% rispetto alla contrattazione collettiva. Le testimonianze contenute nel ... avvenire.it Bello il @Tg3web che apre sui lavoratori sfruttati della cosiddetta gig economy, un nome figo per il caporalato digitalw x.com l provvedimento di controllo giudiziario disposto dalla Procura di Milano nei confronti di Glovo conferma ciò che da tempo denunciamo: dietro la retorica della “gig economy” si nasconde un sistema di sfruttamento sistematico, che ha colpito oltre 40mila lavorat - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.