Negli ultimi tempi si parla molto delle difficoltà legate alle trattative tra lavoratori e aziende nel settore delle consegne a domicilio, con attenzione alle sfide specifiche di questa economia digitale. Le discussioni si sono concentrate sui rischi e le incertezze che caratterizzano le relazioni contrattuali in un settore in rapida evoluzione. La situazione evidenzia come la regolamentazione possa influenzare gli equilibri tra le parti.

Il mondo del delivery fa i conti con il caldo. Glovo ritira il bonus per i rider, Just eat riduce le ore lavorative In queste ultime settimane il dibattito lavoristico si è concentrato sull’attività della Procura di Milano all’interno del mondo del food delivery, in particolare per quanto concerne le indagini sui principali player del settore, Glovo e Deliveroo. E’ una questione molto articolata e complessa, che vede il variegato mondo del lavoro (sindacati, accademici, uomini di impresa) interrogarsi sulle possibili soluzioni da adottare per conciliare le esigenze dei lavoratori con le aspettative delle imprese e, soprattutto, con un modello di organizzazione del lavoro che scardina i principi del passato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le sfide della contrattazione collettiva nella gig economy e l’urgenza di agire

Glovo sotto inchiesta: rider sfruttati, indagata la Gig Economy e il costo sociale della consegna a domicilio.La questione dei rider che operano per piattaforme di consegna a domicilio come Glovo è nuovamente al centro di un’inchiesta giudiziaria, che ha...

Anief propone indennità di trasferta per docenti e ATA: nella prossima contrattazione collettiva nazionale la richiesta di sostegno economico per chi lavora lontano da casaIl sindacato Anief annuncia una proposta specifica per la prossima contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto scuola.

Temi più discussi: Ipsoa Quotidiano: Retribuzione minima: quali sfide operative attendono le imprese?; Retribuzione minima: quali sfide operative attendono le imprese?; Sindacati: quale futuro? Il punto di Maurizio Del Conte; Metalmeccanici, Uliano (FIM CISL): Contratto storico, ora fase decisiva di applicazione e rilancio industriale e lavorare alla diffusione della contrattazione aziendale.

Le sfide della contrattazione collettiva nella gig economy e l'urgenza di agireIl dibattito lavoristico delle ultime settimane si è sviluppato sul food delivery e chiede ai protagonisti di questo mondo, dai sindacati agli uomini di impresa, di interrogarsi sulle soluzioni da ado ... ilfoglio.it

Retribuzione minima: quali sfide operative attendono le imprese?La legge n. 144/2025 rafforza il sistema della contrattazione collettiva mediante l’introduzione del nuovo criterio dei CCNL maggiormente ... ipsoa.it

«La contrattazione e la partecipazione rappresentano per la CISL l'architrave di un nuovo modello di relazioni sociali e industriali. Un modello alternativo alla disintermediazione e al populismo». Così #DanielaFumarola, intervenendo presso la Sala Stampa d - facebook.com facebook

Sono tante le sfide che stiamo affrontando e che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Saremo tutti chiamati a rafforzare il nostro impegno, sia individualmente che come squadra. Per questo indico alla vicepresidenza del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, x.com