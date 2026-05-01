Il sindaco di Gorizia ha scritto alla presidente del Consiglio e all’Unione Europea, esprimendo preoccupazione per la vicinanza della centrale nucleare di Krško, situata al confine. La richiesta riguarda controlli approfonditi e garanzie sui rischi sismici, considerati troppo elevati. La questione è diventata di attualità dopo la crescente attenzione sui possibili pericoli legati alla sicurezza della struttura.

Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha scritto al Governo e alla Commissione europea per chiedere maggiori garanzie sulla sicurezza della centrale nucleare slovena di Krško. Al centro delle preoccupazioni ci sono i rischi sismici evidenziati da un recente studio scientifico e il progetto di ampliamento dello stabilimento. Krško, i timori del sindaco Dove si trova la centrale nucleare Le tre richieste del Comune di Gorizia Il progetto di ampliamento e il dibattito sul nucleare Krško, i timori del sindaco Ha voluto richiamare l’attenzione sulla centrale nucleare di Krško, in Slovenia, uno degli impianti atomici più datati e vicini al territorio italiano, con una lettera al Governo e alla Commissione europea.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La centrale nucleare di Krško al confine fa paura, il sindaco di Gorizia scrive a Meloni e Ue: "Troppi rischi"

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