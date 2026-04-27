Quarant’anni fa il disastro alla centrale nucleare di Chernobyl

Quarant'anni fa, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, si verificò un'esplosione al reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl. L’incidente causò il rilascio di una grande quantità di materiali radioattivi nell’atmosfera, portando alla evacuazione di migliaia di persone nelle aree circostanti. La centrale, situata nell’allora Unione Sovietica, divenne oggetto di un vasto intervento di bonifica e di un lungo periodo di contenimento.

Quarant’anni fa, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl esplose. Un disastro su scala globale che andò oltre l’emergenza immediata e che produsse effetti duraturi sulle popolazioni esposte, in particolare in Bielorussia, dove le.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Chernobyl 2.0: Il disastro nucleare segreto

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