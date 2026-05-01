La Carrarese ha concluso la stagione senza riuscire a qualificarsi ai play-off. La partita contro il Cesena si è conclusa con una sconfitta, con i romagnoli che nella ripresa hanno difeso il risultato mettendo molti giocatori in difesa davanti alla porta. Nonostante gli sforzi, i padroni di casa non sono riusciti a trovare il gol che avrebbe potuto riaprire il match. La fine del campionato segna l’addio ai sogni di una qualificazione ai play-off.

Carrara, 1 maggio 2026 – Ci ha provato la Carrarese ma non è riuscita a battere un Cesena che soprattutto nella ripresa ha messo il “pullman” davanti alla porta. A questo punto i play-off, anche se matematicamente ancora possibili, diventano di fatto irraggiungibili. E’ successo davvero poco in un primo tempo in cui le difese hanno avuto il predominio sugli attacchi. La prima conclusione, fuori misura, di punta di Cerri è arrivata soltanto al minuto 25. La Carrarese ha buttato tante palle in mezzo ma senza cavarne granché. Al 33’ un insidioso cross teso di Schiavi è stato disinnescato in tuffo da Siano. Anche per i locali una sola conclusione velleitaria di Abiuso al 34’ sul cui diagonale lento non è riuscito ad intervenire Torregrossa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Carrarese dice addio al sogno play-off

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