Rugby World Cup l’Arabia Saudita dice addio al sogno di ospitarla nel 2035

L'Arabia Saudita ha deciso di rinunciare alla candidatura per ospitare la Rugby World Cup nel 2035. Il progetto, che aveva suscitato interesse per la sua portata internazionale, non ha superato le fasi iniziali e si è fermato prima di arrivare alla fase finale. La scelta è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così la possibilità di ospitare uno degli eventi più importanti del rugby mondiale nel prossimo futuro.

Il progetto sembrava ambizioso, quasi in linea con la strategia di espansione globale del rugby, ma si è arenato prima ancora di entrare nella fase decisiva. L’Arabia Saudita, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico The Guardian, ha infatti rinunciato, almeno per ora, alla candidatura per ospitare la Coppa del Mondo di rugby del 2035, facendo un passo indietro che ridisegna gli equilibri geopolitici di uno sport sempre più alla ricerca di nuovi mercati. Una scelta che sorprende fino a un certo punto, considerando il cambio di rotta nelle politiche di investimento del potente fondo sovrano Public Investment Fund. La conferma è...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby World Cup, l’Arabia Saudita dice addio al sogno di ospitarla nel 2035 Notizie correlate Salah verso l'addio? L'Arabia Saudita pronta a un'offertaLe indiscrezioni sull’avvenire di Mohamed Salah crescono di giorno in giorno, con l’idea di un possibile trasferimento in Saudi Pro League che... Incubo Inzaghi, in Arabia Saudita come all’Inter: zero tituli e possibile addioCome in un eterno giorno della marmotta, Simone Inzaghi sta rivivendo in Arabia Saudita l’incubo che lo ha portato a salutare l’Inter dopo la notte... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Springboks: tutti i test match del 2026 e il ritorno del Sudafrica A; Parisse, la video-intervista integrale al nuovo assistente allenatore degli Azzurri; World Cup Femminile classifica. Rugby a 13, Mondo; Sergio Parisse, l’ex azzurro entra nello staff tecnico della Squadra Nazionale Maschile.