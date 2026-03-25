Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025 206 | Milano si butta via con il Monaco e dice quasi addio ai play-in

Da sport.periodicodaily.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentatreesima giornata di Eurolega 20252026, l’Olimpia Milano ha subito la sua diciassettesima sconfitta stagionale, perdendo contro il Monaco con il punteggio di 90-85. Questa seconda battuta d’arresto consecutiva mette a rischio la possibilità di partecipare ai play-in, avvicinando la fine della regular season. La partita si è conclusa con il Monaco che ha prevalso negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria.

Seconda sconfitta consecutiva continentale, la diciassettesima stagionale, per l’ Olimpia che, nella trentatreesima giornata basket Eurolega 20252026, viene superata dal Monaco per 90-85. La squadra di Poeta butta via la vittoria nei minuti finali, facendosi rimontare dai francesi, dicendo praticamente addio alle chance di raggiungere i play-in. TRENTATREESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: MONACO-MILANO 90-85 Inizia bene il match per i meneghini che a metà del primo quarto sono già avanti 14-5. Milano non molla e continua a segnare, chiudendo la seconda frazione in vantaggio(25-13). Il Monaco trova linfa dall’ingresso di Hayes, che riporta sotto i suoi(27-21). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

trentatreesima giornata basket eurolega 2025 206 milano si butta via con il monaco e dice quasi addio ai play in
© Sport.periodicodaily.com - Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025/206:Milano si butta via con il Monaco e dice quasi addio ai play-in

Articoli correlati

Leggi anche: Ventiquattresima giornata basket Eurolega 2025/206: l’Olimpia si spegne nel finale, vince Zalgiris

Trentaduesima giornata basket Eurolega 2025/26: Milano si illude, ma cede al Fenerbache. Play-in sempre più lontaniNuova frenata per l’Olimpia che, nella trentaduesima giornata basket Eurolega 2025/26, si deve arrendere ai campioni d’Europa in carica del...

Tutti gli aggiornamenti su Trentatreesima giornata

Temi più discussi: LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperare; Monaco – Olimpia Milano, Eurolega: ultima chance per i meneghini; Eurolega, il programma della 33° giornata; Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025/206:Milano si butta via con il Monaco e dice quasi addio ai play-in.

trentatreesima giornata basket eurolegaOlimpia Milano, Peppe Poeta ha la chiave per battere il MonacoIl coach dei biancorossi ha parlato alla vigilia della sfida con i monegaschi, valida per la trentatreesima giornata di Eurolega ... msn.com

trentatreesima giornata basket eurolegaEurolega, scontro decisivo per Milano: obbligatorio battere il MonacoIl confronto tra Monaco e Olimpia Milano si preannuncia come uno snodo cruciale, forse l'ultimo, per il futuro europeo della squadra italiana in questa stagione. Nella trentatreesima giornata dell’ Eu ... it.blastingnews.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.