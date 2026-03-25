Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025 206 | Milano si butta via con il Monaco e dice quasi addio ai play-in

Nella trentatreesima giornata di Eurolega 20252026, l’Olimpia Milano ha subito la sua diciassettesima sconfitta stagionale, perdendo contro il Monaco con il punteggio di 90-85. Questa seconda battuta d’arresto consecutiva mette a rischio la possibilità di partecipare ai play-in, avvicinando la fine della regular season. La partita si è conclusa con il Monaco che ha prevalso negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria.

Seconda sconfitta consecutiva continentale, la diciassettesima stagionale, per l’ Olimpia che, nella trentatreesima giornata basket Eurolega 20252026, viene superata dal Monaco per 90-85. La squadra di Poeta butta via la vittoria nei minuti finali, facendosi rimontare dai francesi, dicendo praticamente addio alle chance di raggiungere i play-in. TRENTATREESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: MONACO-MILANO 90-85 Inizia bene il match per i meneghini che a metà del primo quarto sono già avanti 14-5. Milano non molla e continua a segnare, chiudendo la seconda frazione in vantaggio(25-13). Il Monaco trova linfa dall’ingresso di Hayes, che riporta sotto i suoi(27-21). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025/206:Milano si butta via con il Monaco e dice quasi addio ai play-in Articoli correlati Leggi anche: Ventiquattresima giornata basket Eurolega 2025/206: l’Olimpia si spegne nel finale, vince Zalgiris Trentaduesima giornata basket Eurolega 2025/26: Milano si illude, ma cede al Fenerbache. Play-in sempre più lontaniNuova frenata per l’Olimpia che, nella trentaduesima giornata basket Eurolega 2025/26, si deve arrendere ai campioni d’Europa in carica del... Tutti gli aggiornamenti su Trentatreesima giornata Temi più discussi: LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperare; Monaco – Olimpia Milano, Eurolega: ultima chance per i meneghini; Eurolega, il programma della 33° giornata; Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025/206:Milano si butta via con il Monaco e dice quasi addio ai play-in. Olimpia Milano, Peppe Poeta ha la chiave per battere il MonacoIl coach dei biancorossi ha parlato alla vigilia della sfida con i monegaschi, valida per la trentatreesima giornata di Eurolega ... msn.com Eurolega, scontro decisivo per Milano: obbligatorio battere il MonacoIl confronto tra Monaco e Olimpia Milano si preannuncia come uno snodo cruciale, forse l'ultimo, per il futuro europeo della squadra italiana in questa stagione. Nella trentatreesima giornata dell’ Eu ... it.blastingnews.com Serie C Sky Wifi 2025/2026 - Girone C # Trentatreesima giornata Lunedì 23 marzo 2026, ore 20.30 Stadio “Angelo Massimino”, Catania Catania-Casarano 1-1 Reti: st 8° Bruzzaniti, 39° Ferrara (CAS). IL TABELLINO https://www.cataniafc.it - facebook.com facebook Ecco gli 11 scelti da mister Lopez per la sfida alla Virtus Verona nella trentatreesima giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 allo Stadio Gavagnin-Nocini di Verona Torna capitan Potop, in avanti tandem Sorrentino-Sali #poweredby Spacca #VVEAL x.com