La BCE mantiene i tassi invariati ma segnala un’elevata incertezza

La Banca centrale europea ha deciso di lasciare invariato il tasso sui depositi al 2%, mantenendolo così per la quinta volta di fila. La decisione arriva in un momento di grande incertezza economica, con i mercati che restano sospesi. La BCE non ha dato indicazioni chiare su eventuali cambiamenti futuri, lasciando aperta la porta a possibili variazioni nei prossimi mesi.

La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di mantenere invariato il tasso sui depositi al 2% per la quinta riunione consecutiva. Una scelta di continuità, mentre i responsabili monetari valutano l’impatto di nuovi shock geopolitici e di un euro più forte, fattori che potrebbero complicare le prospettive dell’inflazione nell’area euro. Nella comunicazione ufficiale, l’istituto ha ribadito che l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull’obiettivo del 2% nel medio termine e che l’economia dell’eurozona resta complessivamente resiliente. Allo stesso tempo, però, la BCE ha avvertito che il quadro resta fragile, sottolineando come “le prospettive siano ancora incerte”, soprattutto a causa della politica commerciale globale e delle tensioni geopolitiche in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

