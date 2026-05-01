La band di Alessandro Ambrosio sul palco del Primo maggio a Bologna video
Gli About:blank sono saliti sul palco del Primo maggio a Bologna, suscitando emozione tra il pubblico. La band è formata da musicisti che avevano collaborato con il capotreno ucciso. Un video mostra la loro esibizione durante l'evento. La presenza della band ha attirato l’attenzione e ha generato reazioni di commozione tra gli spettatori.
Commossi, sono saliti sul palco gli About:blank, la band in cui suonava il capotreno ucciso. Video FotoSchicchi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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