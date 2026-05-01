A 23 anni, Marta Kostyuk ha raggiunto la finale del torneo WTA 1000 di Madrid, ottenendo il risultato più importante della sua carriera. Durante un'intervista, ha dichiarato di aver cercato di vivere il momento e di sentirsi bene. La tennista ha conquistato il suo posto in finale in una delle competizioni più prestigiose del circuito femminile.

Marta Kostyuk, a 23 anni, si regala il risultato più importante della sua carriera, la finale del torneo WTA 1000 di Madrid. L’ucraina, al termine di una semifinale che rappresenta un’autentica altalena di emozioni, supera la russa naturalizzata austriaca Anastasija Potapova 6-2, 1-6, 6-1. In conferenza stampa Kostyuk ha commentato l’importante risultato ottenuto Il commento a caldo sul match: “ Mi sento benissimo, sono molto contenta della rimonta nel terzo set. Credo che la cosa più importante sia la vittoria e me la sto godendo. Ho provato a cambiare qualcosa nel secondo, ma lei ha iniziato molto bene. Ha annullato quella palla break nel secondo game, che credo sia stato un momento cruciale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kostyuk in finale a Madrid: “Ho cercato di godermi il momento. Sto benissimo”

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