Kolo Muani resta il nome più caldo nel mercato della Juventus per la posizione di attaccante. Il calciatore francese continua a essere la prima scelta per il reparto offensivo dei bianconeri, con le trattative che proseguono per definire il suo eventuale ritorno a Torino. La società valuta ancora i passi da compiere prima di arrivare a una decisione definitiva.

Kolo Muani Juventus, il centravanti francese rimane il preferito per l’attacco in casa bianconera. Cosa filtra sul suo clamoroso ritorno. La Juve ha rotto gli indugi per il rinforzo offensivo della prossima stagione. Secondo l’analisi di Tuttosport, il grande obiettivo per l’attacco di Luciano Spalletti rimane Randal Kolo Muani. La punta francese rappresenta il profilo ideale per completare il reparto avanzato e alzare il livello di pericolosità negli ultimi metri. MERCATO JUVE LIVE Al netto di tutti i nomi sondati nelle ultime settimane, il centravanti appare ancora oggi il favorito assoluto. La sua candidatura mette d’accordo tutte le componenti societarie, convinte che il calciatore sia l’innesto necessario per il salto di qualità definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, il francese rimane il preferito in casa bianconera. Cosa filtra sul suo ritorno a Torino

Articoli correlati

Kolo Muani Juventus, la società bianconera proverà a riportare il francese a Torino in estate. Cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juventus, la società bianconera proverà a riportare il bomber francese a Torino nella sessione estiva di...

Leggi anche: Kolo Muani Juve, Spalletti dribbla sul ritorno del francese a Torino. Le parole del tecnico in conferenza stampa

Kolo Muani - Juventus: una situazione ASSURDA che poteva essere ANTICIPATA in ESTATE o al 1 GENNAIO!

Aggiornamenti e notizie su Kolo Muani Juventus

Temi più discussi: Kolo Muani a Torino e David a Parigi? Juve e Psg al lavoro, i dettagli della trattativa; Juve, il piano per l’estate: da Kolo Muani a Goretzka, Spalletti ne vuole 6! Ecco la lista di Lucio; Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee; Kolo Muani vuole tornare alla Juventus: l'intreccio con PSG e Tottenham.

Juventus, Ravanelli boccia la coppia Vlahovic-Kolo Muani: Serve un vero leader. E su Bernardo Silva…Juventus, Ravanelli boccia la coppia Vlahovic-Kolo Muani: Serve un vero leader. E su Bernardo Silva… Secondo Ravanelli che parla a Gazzetta, per guidare l’attacco ... tuttojuve.com

L'obiettivo Juve Kolo Muani torna in nazionale. Deschamps: Può ricoprire più ruoliIntervenuto in conferenza stampa, Didier Deschamps, ct della nazionale francese, commenta così la convocazione in nazionale di Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 del PSG, attualmente ... tuttojuve.com

Juventus, Spalletti vuole la coppia Kolo Muani-Vlahovic - facebook.com facebook

Gli occhi della #Juventus sul PSG, doppio obiettivo: Kolo Muani è il preferito, ma spunta anche Gonçalo Ramos x.com