Taratata riparte de Bergamo Bonolis | La musica è la colonna sonora dei ricordi A Sanremo manca sostanza

La trasmissione Taratata torna a Bergamo con un evento che ha attirato molti appassionati. Paolo Bonolis ha commentato che la musica rappresenta le emozioni più profonde e i ricordi più vivi. Durante l’iniziativa, si è parlato anche di Sanremo, dove Bonolis ha detto che manca un po’ di sostanza, lasciando intendere che l’attenzione dovrebbe concentrarsi di più sui contenuti. La piazza ha ascoltato con interesse, ricordando quanto la musica possa risvegliare sentimenti nascosti.

Bergamo. "La musica è la colonna sonora dei nostri ricordi. Ogni volta che sentiamo un pezzo riviviamo alcune sensazioni del passato". A poche ore dal debutto nella prima delle due serate evento di Taratata, storico programma musicale televisivo, che lunedì 9 febbraio farà il proprio esordio su Canale 5, Paolo Bonolis si mostra carico e pronto al ritorno alla conduzione di un programma in prima serata: non succedeva dal marzo del 2025, quando fu al timone di una puntata speciale di "Avanti un altro! By night". La ChorusLife Arena di Bergamo è centro nevralgico di tutto ciò, con la prima puntata registrata l'8 febbraio e l'altra in programma per l'11: "La scelta di Bergamo è data dalla presenza di un palazzetto di ultima generazione.

