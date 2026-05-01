Kimi Antonelli ha dimostrato di avere un talento naturale per le competizioni motoristiche, riuscendo a superare vari ostacoli lungo la sua carriera. Fin dall'inizio, ha affrontato lo scetticismo e le prime difficoltà, ma ha continuato a migliorare, anche dopo alcuni incidenti. La sua abilità nel gestione delle situazioni e la determinazione lo hanno portato a distinguersi tra i giovani piloti. Attualmente, rappresenta un elemento chiave nelle competizioni di livello internazionale.

I motori ce li aveva nel destino, lui ha saputo cavalcarli battendo tutti: lo scetticismo, la fama da predestinato, le prime difficoltà, gli incidenti. Kimi Antonelli è arrivato in Formula 1 quando gli altri se la sognano, ne sta riscrivendo i record, sta superando anche sé stesso con la sua Mercedes. Ma lo sapevate che l’attuale leader del mondiale di Formula 1. ha un super potere che riguarda la memoria? Questa è una delle tante storie legate al pilota diciannovenne che potete trovare nel nostro speciale G+.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli e l'arma in più per dominare il Mondiale: ecco il suo superpotere

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