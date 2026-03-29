Kimi Antonelli fa bis | suo il podio del Gp del Giappone E vola in testa al Mondiale

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone, centrando il suo secondo successo consecutivo nel campionato mondiale di Formula 1. La vittoria arriva dopo quella ottenuta due settimane prima in Cina, permettendogli di salire in testa alla classifica generale del torneo.

Kimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando così il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane fa in Cina. Il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è il numero uno della classifica. Sul podio sono saliti anche Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, con la Ferrari. L’inizio difficile, poi la safety car e la rimonta. Weekend perfetto per il 19enne italiano, in una gara in cui non sono mancate le difficoltà. Ha avuto una pessima partenza: era in pole e si era ritrovato sesto. Ma da lì ha iniziato la risalita, completata prima di metà della corsa grazie anche alle soste e all’ingresso di una safety car. 🔗 Leggi su Open.online

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