Durante una gara, Kimi Antonelli si è avvicinato al team di supporto mentre George Russell si trovava in una fase decisiva della corsa. La scena si è svolta nel corso di un evento ufficiale del campionato di Formula 1, con Antonelli che si è avvicinato al team senza interagire direttamente con Russell. La situazione è stata osservata dai commissari e registrata nelle immagini trasmesse in diretta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Kimi Antonelli sta dimostrando grande determinazione nel costruire un cerchio di fiducia intorno a sé mentre si prepara ad affrontare le sfide mentali del campionato 2026. Nonostante sia solo al suo secondo anno in Formula 1, Antonelli si presenta al Gran Premio di Miami come leader della classifica. Ha già ottenuto le sue prime pole position e vittorie in questa stagione, in particolare in Cina e Giappone. Il giovane talento ha conquistato la pole in Cina con una prestazione matura, diventando il più giovane pilota a ottenere questo riconoscimento nella storia del campionato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kimi Antonelli avvicina il team di supporto durante la lotta per il titolo di George Russell.

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