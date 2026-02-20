Mingueza alla Juve i bianconeri continuano a pensare allo spagnolo per rinforzare la difesa C’è un ostacolo da superare

La Juventus insiste su Mingueza perché ritiene che possa rafforzare il reparto difensivo. La trattativa si è riaccesa dopo che il giocatore ha mostrato interesse a trasferirsi in Italia, attirato dal progetto tecnico dei bianconeri. Tuttavia, c’è un problema da risolvere: il Barcellona chiede una cifra superiore rispetto alle offerte finora arrivate. La società juventina sta valutando un nuovo rilancio per convincere i catalani a cedere il difensore. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Mingueza alla Juve, i bianconeri restano in pole position nella corsa al difensore spagnolo. Ma il Celta continua a sperare nel rinnovo. La dirigenza bianconera non si ferma e, nonostante le difficoltà emerse sul campo nelle ultime uscite europee, continua a pianificare il futuro per rinforzare un reparto difensivo apparso numericamente ridotto. Le ultime indiscrezioni di mercato portano con forza verso la Spagna, dove un profilo polivalente sta scalando le gerarchie del gradimento di Comolli. L'obiettivo dichiarato è quello di assicurarsi Mingueza, sfruttando una situazione contrattuale che ingolosisce non poco i vertici della Continassa.