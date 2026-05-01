L'intelligence ucraina ha riferito che le forze russe hanno utilizzato in operazioni il nuovo missile S-71K Kovyor. Questo sistema missilistico, recentemente annunciato, sembra essere impiegato per saturare le difese aeree. Non sono stati forniti dettagli sulle aree colpite o sui risultati delle operazioni, ma la notizia segnala un aggiornamento nelle capacità militari russe.

? Cosa sapere L'intelligence ucraina segnala l'impiego operativo del nuovo missile russo S-71K Kovyor.. Il vettore con gittata 300 chilometri mira a saturare le difese aeree avversarie.. L’intelligence di Kiev ha rivelato l’impiego operativo del nuovo missile russo S-71K, soprannominato Kovyor, che avrebbe iniziato a colpire obiettivi sul campo già dalla fine del 2025. Le analisi tecniche fornite dagli osservatori ucraini delineano un quadro inedito nella strategia bellica di Mosca, dove la necessità di produrre armamenti in grandi quantità si sposa con la ricerca di tecnologie capaci di eludere i radar. Il sistema, identificato con la sigla S-71K, rappresenta un punto di svolta per la United Aircraft Corporation, che sta diversificando le proprie capacità produttive entrando direttamente nel settore della missilistica avanzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kiev: il nuovo missile russo Kovyor punta a saturare le difese

Ucraina, la Russia lancia il missile balistico ipersonico Oreshnik su Leopoli

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