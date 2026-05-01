È stato presentato il nuovo modello che, partendo dalla versione cargo lunga, può essere facilmente adattato da veicolo per il trasporto di merci a veicolo per il trasporto di passeggeri. La trasformazione avviene in pochi secondi, grazie a un sistema di modifiche rapido e semplice. Il veicolo, denominato Crew Van, si rivolge a chi necessita di un mezzo versatile, capace di cambiare funzione senza complicazioni.

Kia amplia la sua gamma Platform Beyond Vehicle (Pbv) con l'introduzione di PV5 Crew Van, un nuovo mezzo versatile, realizzato sulla base di PV5 Cargo Long e sulla piattaforma E-Gmps (Electric-Global Modular for Service) di Kia. Il nuovo veicolo della casa automobilistica coreana si distingue per la semplicità e l'immediatezza con cui può essere trasformato da mezzo destinato al trasporto merci a Van dedicato al trasporto passeggeri, senza necessità di specifiche attrezzature. Come dichiarato da Erhan Eren, direttore Pbv di Kia Europe: "L'ampliamento della gamma Pbv di Kia con PV5 Crew Van dimostra il nostro impegno a fornire soluzioni sempre più pratiche e modificabili ai nostri clienti europei.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kia PV5 Crew Van: da trasporto merci a van in pochi secondi

Kia PV5 Cargo: il van elettrico con lo spazio che serve davvero

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