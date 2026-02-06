Kia PV5 la prova de Il Fattoit – Il van elettrico che reinventa il lavoro urbano – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Kia PV5 arriva nel mercato italiano come un’auto commerciale completamente elettrica pensata per il lavoro in città. Il veicolo si distingue per il design compatto e la facilità di manovra, ideale per chi deve muoversi tra strade strette e traffico intenso. Abbiamo provato il modello e possiamo dire che offre una buona autonomia e un funzionamento silenzioso, perfetto per le consegne quotidiane. La PV5 vuole cambiare il modo di usare il van in ambito urbano, puntando su praticità e sostenibilità.

‹ › 1 8 kia pv5. ‹ › 2 8 kia pv5. ‹ › 3 8 kia pv5. ‹ › 4 8 kia pv5. ‹ › 5 8 kia pv5. ‹ › 6 8 kia pv5. ‹ › 7 8 kia pv5. ‹ › 8 8 kia pv5. Un progetto nato da zero per cambiare l’approccio alla mobilità professionale e, più in generale, il concetto stesso di veicolo commerciale. Kia PV5 non è l’evoluzione elettrica di un furgone tradizionale, ma un mezzo concepito attorno alla modularità, alla tecnologia e a un uso quotidiano reale, coerente con la nuova strategia Platform Beyond Vehicle del marchio coreano. Dal vivo, Kia PV5 colpisce per un’ estetica che va oltre il classico veicolo da lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

