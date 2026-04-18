Nella giornata che precede la partita contro il Bologna, la Juventus ha svolto l'ultimo allenamento di rifinitura. Durante la seduta, l’allenatore ha deciso di includere Yildiz nella lista dei convocati, mentre si attendeva la sua eventuale titolarità. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima del calcio d’inizio, e in attesa di questa decisione, si nota un doppio sorriso sull’allenatore, che ha optato per questa scelta in vista della sfida.

Allenamento di rifinitura per la Juventus alla vigilia della sfida di campionato con il Bologna: le ultime sulle condizioni del numero dieci e di Thuram Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo alla vigilia del match di campionato contro il Bologna, altra tappa fondamentale nella corsa al quarto posto della Juventus. Yildiz insieme a Conceicao (Ansa) – Calciomercato.it Kenan Yildiz e Khephren Thuram si sono allenati insieme al resto del gruppo nella rifinitura alla Continassa e saranno disponibili per il posticipo di domani sera all’Allianz Stadium. Sia il numero dieci che il centrocampista francese hanno smaltito i rispettivi acciacchi e sono tornati ad allenarsi agli ordini di Spalletti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Doppio sorriso per Spalletti: la scelta su Yildiz in vista di Juve-Bologna

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