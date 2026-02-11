Bonansea in conferenza | La Juventus Women non è mai stata così matura in Champions

Barbara Bonansea ha parlato questa mattina in conferenza stampa, poco prima della partita di andata dei playoff di Champions League contro il Wolfsburg. L’attaccante della Juventus Women ha detto che questa squadra non è mai stata così matura in Europa. Bonansea ha spiegato che il gruppo sta crescendo e che si sente fiduciosa per la partita, convinta di poter fare bene contro una squadra forte come il Wolfsburg. La Juventus si prepara a scendere in campo con la voglia di superare il turno e dimostrare il suo valore.

di Mauro Munno Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women presenta in conferenza stampa l'andata dei playoff di Champions League col Wolfsburg. Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Women's Champions League con il Wolfsburg. IL WOLFSBURG VIENE DA UNA SOLA PARTITA IN DUE MESI – « Non è un vantaggio per noi. Aver giocato sette partite significa avere più condizione ma loro sono temibili, lo sappiamo, nel campionato tedesco sempre tra le prime due posizioni. In Champions negli ultimi anni sono arrivate in finale e semifinale quindi non lo definirei un vantaggio ».

