Juventus-Verona domenica 03 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Juventus e Verona all'Allianz Stadium. La squadra di casa cerca una vittoria importante per migliorare la posizione in classifica, mentre gli ospiti vogliono ottenere punti utili per la zona salvezza. Le formazioni sono state ufficializzate, e si attendono pronostici e quote sulla partita. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con obiettivi diversi.

La Juventus ospita il Verona ad Allianz Stadium nel prossimo turno di Serie A e non può assolutamente sbagliare. La vittoria è d’obbligo per i bianconeri che devono mantenere il margine di tre lunghezze su Como e Roma e sono le inseguitrici per il quarto posto. La Vecchia Signora è in un momento d’oro, dato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juventus-Verona (domenica 03 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Sassuolo-Milan (domenica 03 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiAl Milan serve un ultimo sforzo per guadagnarsi l’ingresso alla prossima edizione della Champions League e ha bisogno di un risultato positivo nella... Espanyol-Real Madrid (domenica 03 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Pericos ospitano le MerenguesIl terribile girone di ritorno disputato dall’Espanyol, unito all’improvviso ed inaspettato innalzamento del livello della competitività nelle zone... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Hellas Verona; Juventus-Verona: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Juventus-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Le probabili formazioni di Juventus–Verona. Juventus-Verona pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esattoScopri il pronostico su Juventus-Verona con un focus sulla chicca dell'esperto sul risultato esatto del match valido per il 35° turno di Serie A. calciomercato.com Juventus-Hellas Verona (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronosticoLa Juventus ospita l' Hellas Verona all'Allianz Stadium nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. A quattro gare dal termine, i bianconeri vogliono una vittoria per difendere il ... 90min.com Juventus' upcoming fixtures: -Verona (home) 3rd May -Lecce (away) 9th May -Fiorentina (home) 17th May -Torino (away) 24th May FINO ALLA FINE - facebook.com facebook Juventus-Verona, Yildiz parzialmente in gruppo. Vlahovic ok, differenziato per Thuram #SkySport #SkySerieA x.com