Domenica 3 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Espanyol e Real Madrid. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono disponibili presso i principali punti di scommessa. L’Espanyol arriva da un girone di ritorno difficile, mentre il Real Madrid si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge allo stadio di proprietà dei padroni di casa.

Il terribile girone di ritorno disputato dall’Espanyol, unito all’improvviso ed inaspettato innalzamento del livello della competitività nelle zone basse della Liga, sta causando qualcosa che alla fine del 2025 era impensabile: i catalani rischiano seriamente di dovere passare le ultime giornate in ansia per evitare la retrocessione, dopo che nel girone d’andata cullavano pensieri europei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Espanyol-Real Madrid (domenica 03 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Pericos ospitano le Merengues

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