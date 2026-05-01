Domenica 3 maggio 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Sassuolo e Milan. La sfida si svolge in un momento cruciale per il Milan, che cerca di ottenere un risultato che gli permetta di qualificarsi alla prossima Champions League. La trasferta rappresenta un’occasione importante per i rossoneri, mentre il Sassuolo intende sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la squadra ospite.

Al Milan serve un ultimo sforzo per guadagnarsi l’ingresso alla prossima edizione della Champions League e ha bisogno di un risultato positivo nella prossima trasferta sul campo del Sassuolo. I rossoneri godono di un vantaggio di 6 punti su Como e Roma ma devono riprendere a marciare in questo finale di stagione se non vogliono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sassuolo-Milan (domenica 03 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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