Juventus Spalletti chiama Bernardo Silva a Torino | la telefonata

Luciano Spalletti ha contattato telefonicamente Bernardo Silva, cercando di convincerlo a trasferirsi alla Juventus. La società bianconera sta lavorando per portare il centrocampista portoghese in rosa, mentre il tecnico si è mosso personalmente per avvicinare il giocatore. La trattativa sta entrando in una fase più attiva, con la volontà di trovare un accordo tra le parti.

Luciano si muove: missione portoghese per portare Bernardo Silva alla Juventus. Il calciomercato della Juventus entra in una fase elettrizzante con l’irruzione decisa di Luciano Spalletti nella trattativa per Bernardo Silva. Il tecnico toscano, fresco di rinnovo con il club bianconero fino al 2028, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti chiama Bernardo Silva a Torino: la telefonata Notizie correlate Calciomercato Juventus: Spalletti chiama, Bernardo Silva risponde, ma aspetta la ChampionsOre calde per la pista Bernardo Silva alla Juventus: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha contattato personalmente il... Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero!Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero! Nico Paz Inter, il sogno resta vivo!... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pronto Bernardo, sono Luciano: la telefonata che può sbloccare Silva alla Juve, i dettagli; La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; Juventus, rivoluzione stile Manchester City: Stones dopo Bernardo Silva e Trafford, il piano di Spalletti; Spalletti chiama Bernardo Silva. Colpo Juve possibile, ma a una condizione. Juventus, Spalletti chiama Bernardo Silva: pronto il colpo a zeroLuciano Spalletti, tecnico che ha appena rinnovato il contratto con la Juventus, avrebbe contattato Bernardo Silva: un lusitano a zero ... europacalcio.it Spalletti chiama Bernardo Silva: la Juventus ci prova davvero, sfida a Barcellona e ArabiaSpalletti chiama Bernardo Silva: la Juventus ci prova davvero, sfida a Barcellona e Arabia Luciano Spalletti scende in campo in prima persona per convincere Bernardo Silva: la ... tuttojuve.com #Tuttosport: DA BERNARDO SILVA ALL'OCCASIONE STILLER - facebook.com facebook #Juventus pronta a tutto pur di convincere #BernardoSilva Ecco qual è la priorità del portoghese x.com