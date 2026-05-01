Juventus Rugani torna in bianconero? A Firenze non convince

Daniele Rugani potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus, anche se a Firenze non ha convinto. La società sta preparando un piano per il suo rientro, dopo che il riscatto dal prestito è sfumato. La decisione di riaccogliere Rugani sembra prossima, ma al momento il difensore resta in attesa di sviluppi ufficiali. La situazione crea attenzione tra i tifosi e i media sportivi.

Caso Rugani: il riscatto sfuma e la Juventus prepara il piano per il rientro. Il futuro di Daniele Rugani sembra destinato a tingersi nuovamente di bianconero, ma solo di passaggio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’avventura del difensore centrale con la maglia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Rugani torna in bianconero? A Firenze non convince Notizie correlate Boga convince tutti: fiducia ritrovata e futuro bianconeroSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore per un contratto a lungo termine. Disastro Rugani: debutto da incubo e tris Udinese a FirenzeTre errori decisivi dell'ex Juve condannano la Fiorentina: Vanoli si scusa per la gestione fisica. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: CorSport: Alla Fiorentina piace un portiere della Juve. E Rugani può tornare; Juve, riecco Rugani: il futuro è bianconero, ma non troppo; Rugani, un’altra presenza utile. Quanto manca al riscatto e quanto costerebbe; La Juve fa cassa con Rugani? Le condizioni per l'obbligo di riscatto per la Fiorentina. Juve, Rugani spera di restare alla Fiorentina: arriverà il riscatto?Attualmente in prestito alla Fiorentina dalla Juventus, Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994, non avrebbe certezze riguardo il proprio futuro professionale. Come riportato da ... tuttojuve.com Rugani, futuro a rischio con la Fiorentina: il difensore può tornare alla JuventusIl futuro di Daniele Rugani torna improvvisamente in bilico. Il difensore, attualmente in prestito alla Fiorentina, rischia seriamente di non essere riscattato a fine stagione e di fare ritorno alla J ... it.blastingnews.com Siete d'accordo con lui Scrivetelo nei commenti Causio a Tuttosport boccia completamente Zhegrova 'Fossi nella Juventus non punterei su di lui' - facebook.com facebook Arbitropoli, o come cambia il racconto mediatico quando non c'è la #Juventus di mezzo x.com