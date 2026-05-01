Juventus Rugani torna in bianconero? A Firenze non convince

Da ilprimatonazionale.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele Rugani potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus, anche se a Firenze non ha convinto. La società sta preparando un piano per il suo rientro, dopo che il riscatto dal prestito è sfumato. La decisione di riaccogliere Rugani sembra prossima, ma al momento il difensore resta in attesa di sviluppi ufficiali. La situazione crea attenzione tra i tifosi e i media sportivi.

Caso Rugani: il riscatto sfuma e la Juventus prepara il piano per il rientro. Il futuro di Daniele Rugani sembra destinato a tingersi nuovamente di bianconero, ma solo di passaggio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’avventura del difensore centrale con la maglia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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