Boga convince tutti | fiducia ritrovata e futuro bianconero

Il club bianconero ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il giocatore per un contratto a lungo termine. Fabrizio Romano ha riportato che il trasferimento è stato definito e che il giocatore ha dimostrato fiducia nel progetto della squadra. La firma è prevista nelle prossime settimane, segnando un passo importante per il rafforzamento della rosa. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore per un contratto a lungo termine. La volontà è chiara anche da parte di Boga, intenzionato a rimanere a Torino. La Juventus verserà nelle casse del Nizza 5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Costo da difensore, rendimento da bomber: Boga trascina la Juve verso la Champions. Jeremie Boga ha deciso la gara contro l’ Atalanta con il gol dell’ex. Una rete dal peso specifico altissimo, che si aggiunge a un bottino di 4 gol complessivi dal suo arrivo, tutti risultati determinanti. Numeri che raccontano solo in parte il contributo dell’ ivoriano.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Boga convince tutti: fiducia ritrovata e futuro bianconero Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazioneBoga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo... Boga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconeroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...