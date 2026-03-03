Disastro Rugani | debutto da incubo e tris Udinese a Firenze

Il debutto di Daniele Rugani con la maglia della Fiorentina si conclude con un grave errore che contribuisce alla sconfitta contro l’Udinese. La partita si è giocata allo stadio Artemio Franchi, dove la squadra viola ha subito un tris da parte degli avversari, segnando un inizio difficile per il difensore. La gara si è conclusa con il risultato di 0-3.

Tre errori decisivi dell'ex Juve condannano la Fiorentina: Vanoli si scusa per la gestione fisica. Il debutto di Daniele Rugani con la maglia della Fiorentina si trasforma in un tracollo tecnico che scuote le fondamenta tattiche di Paolo Vanoli. Nonostante il passaggio mirato alla difesa a 3, varato dal tecnico per schermare l’ex centrale della Juventus, l’impatto con l’Udinese è stato catastrofico: tre errori individuali hanno spalancato la strada ad altrettante reti friulane. Kabasele ha eluso la marcatura sul vantaggio, Davis ha provocato il fallo da rigore del raddoppio e Buksa ha letteralmente seminato il difensore nell’azione del definitivo tris bianconero, certificando una condizione atletica ancora lontana dagli standard della Serie A. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Rugani, un debutto da incubo. Vanoli sbaglia le scelteFirenze, 2 marzo 2026 – Fiorentina in campo a Udine, ecco i voi per i calciatori Viola dopo la sconfitta per 3-0.

Rugani Fiorentina, esordio da incubo per l'ex difensore della Juve contro l'Udinese. Ecco che cosa è successo

