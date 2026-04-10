La società sta lavorando per rinnovare il contratto del centrocampista fino al 2030. La trattativa è in fase avanzata e si aspetta di formalizzarla a breve. La firma dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra il giocatore e il club. La volontà è di proseguire insieme per diversi anni, mantenendo stabile la rosa.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Locatelli Juve, pronto un nuovo contratto fino al 2030: ecco quando la Vecchia Signora intende muoversi per chiudere l’affare. La Juve punta con decisione sulla continuità e si prepara a blindare uno dei suoi pilastri. Sotto la gestione di Luciano Spalletti Manuel Locatelli ha ritrovato centralità e importanza tattica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista di 28 anni e capitano bianconero è il prossimo obiettivo prioritario per il prolungamento del contratto.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Locatelli Juve, pronto un contratto fino al 2030: ecco quando la società intende muoversi

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Attesa per la prossima settimana la firma di Capitan Locatelli sul rinnovo fino al 2030 con la Juventus. Previsto anche un adeguamento dell'ingaggio che supererà i 4 milioni di euro (la cosiddetta "quota McKennie") [Tuttosport] Voi siete contenti per il suo - facebook.com facebook

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