Juventus nuova offerta bianconera per Senesi

La Juventus ha presentato una nuova offerta per il difensore, cercando di superare la concorrenza del Tottenham. Damien Comolli, nuovo responsabile degli acquisti bianconeri, ha avviato una strategia mirata per portare il giocatore in Italia. La trattativa tra le parti è in corso e coinvolge diversi aspetti legati alle condizioni contrattuali e alle offerte economiche. La decisione finale è attesa nelle prossime settimane.

Senesi-Juve, l’affondo di Comolli: sfida totale al Tottenham per il difensore. La nuova era della Juventus, targata Damien Comolli, entra ufficialmente nel vivo con un’operazione che profuma di strategia internazionale. Al centro del progetto bianconero c’è Marcos Senesi, il centrale argentino del Bournemouth individuato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, nuova offerta bianconera per Senesi Juventus, ben tre Offerta per un Bianconero: ecco la risposta di Comolli Notizie correlate Senesi Juventus, ecco l’offerta messa sul piatto dalla società bianconera per convincere il difensoredi Angelo CiarlettaSenesi Juventus, ecco l’offerta messa sul piatto dalla Vecchia Signora per convincere il difensore argentino. Leggi anche: Juventus, nuova offerta per Senesi: pronto il contratto fino al 2030 Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve avanti sul Milan per Lewandowski: il polacco apre all'ipotesi bianconera; Calciomercato Juventus, Alisson: l'offerta, la clausola e le prossime mosse bianconere; Lewandowski-Juve, intesa! L'unica vera condizione e le cifre: com'è andato il blitz; La Juventus accelera per Bernardo Silva: l’offerta presentata a Jorge Mendes. Juventus: il futuro di Lewandowski resta in bilico, offerta bianconera sul tavoloJuventus: il futuro di Lewandowski resta in bilico, offerta bianconera sul tavolo Il futuro di Robert Lewandowski continua a essere uno dei temi più caldi del mercato europeo. A ... tuttojuve.com Mirko Di Natale: 'La Juve nelle prossime ore invierà una nuova offerta per Marcos Senesi'La Juventus torna a muoversi con decisione sul mercato dei difensori e il nome di Marcos Senesi riemerge con forza tra gli obiettivi per la prossima estate. A rilanciare l’indiscrezione è stato il gio ... it.blastingnews.com DOUGLAS LUIZ TORNA ALLA JUVE L’Aston Villa, come riportato da Tuttosport, non è intenzionata a riscattare il centrocampista per 25 milioni Gli daresti una chance con Spalletti #DouglasLuiz #Juventus #SpazioJ - facebook.com facebook Siete d'accordo con lui Scrivetelo nei commenti Causio a Tuttosport boccia completamente Zhegrova 'Fossi nella Juventus non punterei su di lui' x.com