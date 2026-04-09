Senesi Juventus ecco l’offerta messa sul piatto dalla società bianconera per convincere il difensore

La società juventina ha presentato una proposta al difensore argentino per il rinnovo contrattuale. L’offerta è stata formulata con l’obiettivo di convincere il calciatore a rimanere nel club. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici o sulla durata del contratto. La trattativa in corso riguarda un elemento difensivo che ha già vestito la maglia della squadra in precedenza.

di Angelo Ciarletta Senesi Juventus, ecco l’offerta messa sul piatto dalla Vecchia Signora per convincere il difensore argentino. Tutti i dettagli. La Juve lavora sottotraccia per rinforzare il reparto arretrato, puntando su occasioni di mercato di alto profilo. Nel mirino della dirigenza è finito Marcos Senesi. Come riportato da Tuttosport, il calciatore argentino ha già deciso di non rinnovare il contratto con il Bournemouth, in scadenza a giugno, attirando l’attenzione dei principali club europei. MERCATO JUVENTUS LIVE I bianconeri hanno messo sul piatto un contratto quadriennale da 3 milioni di euro più bonus per convincere il difensore a trasferirsi a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juventus, ecco l’offerta messa sul piatto dalla società bianconera per convincere il difensore Senesi Juve, i bianconeri vogliono anticipare la concorrenza: ecco l’offerta messa sul piatto per lo stipendioTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Senesi Juventus, si fa sul serio: in arrivo la prima offerta ufficiale per il difensore in scadenza col Bournemouth. UltimissimePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Temi più discussi: Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero; Juve, nuovo contatto per Bernardo Silva: serve un ingaggio da top, aprile mese decisivo; Bastoni al Barcellona e l'intreccio di mercato che coinvolge anche la Juventus: i dettagli; Juve, se Bastoni non va al Barcellona può cambiare il mercato in difesa: lo strano intreccio con l'Inter. Senesi, non solo Juve: occhio al LiverpoolLa Juventus non sarebbe da sola nella corsa per l'acquisto del cartellino, a parametro zero, di Marcos Senesi, difensore centrale classe 1997 della nazionale argentina, in cadena di contratto ... tuttojuve.com Ceccarini: Juventus, non solo Senesi occhio anche a Rudiger. Torna di moda l’ipotesi Ederson. E per Goretzka…Il collega Ceccarini su Tmw: Per la Juventus sarà un’estate molto intensa. I bianconeri dovranno fare molto mercato e per questo stanno sondando il terreno su più ... tuttojuve.com La #Juventus ha presentato un'offerta a Marcos #Senesi qualche settimana fa, ma non è la più alta dal punto di vista economico. La decisione è ora nelle sue mani, anche se la trattativa è ancora in corso. Romeo Agresti - facebook.com facebook La #Juventus ha fatto un sondaggio per Darwin #Nunez. I bianconeri proveranno anche a stringere per gli obiettivi in scadenza di contratto: Marcos #Senesi del Bournemouth, Leon #Goretzka del Bayern e #BernardoSilva del City. Molto, però, dipenderà dalla x.com