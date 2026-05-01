juventus nico gonzalez tema caldo del mercato

Il futuro di Nico Gonzalez al centro di discussioni tra Torino e Madrid, con il suo riscat dal club spagnolo che sembra aver subito un rallentamento. La situazione si complica anche a causa delle decisioni dell’allenatore, il quale ha influenzato le possibilità di conferma del giocatore in rosa. La trattativa tra le parti coinvolte prosegue senza una conclusione definitiva, mantenendo alta l’attenzione sull’attuale situazione del calciatore.

Intrigo Nico Gonzalez: tra il riscatto mancato e il “fattore Spalletti”. Il futuro di Nico Gonzalez sta diventando un vero e proprio rompicapo sull’asse Torino-Madrid. L’esterno argentino, trasferitosi all’Atletico Madrid la scorsa estate, si trova ora in una sorta di limbo contrattuale. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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