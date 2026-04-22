Questa sera alle 19.00 si disputerà la partita tra Elche e Atletico Madrid, un match che potrebbe influenzare la conclusione della stagione dei Colchoneros. La squadra spagnola ha deciso di non esercitare il riscatto per Nico Gonzalez, il cui futuro rimane incerto. La decisione dell’Atletico Madrid avrà ripercussioni anche sul mercato della Juventus, coinvolta nella trattativa.

Questa sera, alle ore 19.00, si giocherà Elche-Atletico Madrid, in una partita che può indirizzare non solo il finale di stagione dei Colchoneros, ma anche il futuro di Nico Gonzalez e il mercato della Juventus. Tra clausole, minutaggi e trattative, ogni minuto in campo diventa decisivo. Clausole e minutaggio: cosa serve per il riscatto. L’accordo stabilito con la Juventus prevedeva che l’ex Fiorentina dovesse giocare il 60% delle rimanenti 37 partite di Liga, ovvero 21, per almeno 45 minuti ciascuna, così da far scattare la clausola di acquisto fissata a 32 milioni. Se l’argentino non dovesse giocare contro l’Elche, per riscattarlo, l’Atletico dovrebbe inserirlo per almeno un tempo in tutte le restanti partite di campionato.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mercato Juventus, futuro in bilico per Nico Gonzalez: l’Atletico Madrid frena sul riscatto

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