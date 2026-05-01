Juventus incontro tra l’agente di Lewandowski e la società
Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra l’agente di Lewandowski e i rappresentanti della società Juventus. La trattativa riguarda l’eventuale trasferimento del calciatore, con particolare attenzione a un piano di pagamento spalmato nel tempo. La possibilità di vedere Lewandowski vestire la maglia bianconera sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre le parti coinvolte stanno definendo i dettagli dell’accordo.
Sogno Lewandowski: l’intesa con l’agente e il piano spalmatura della Juventus. La Juventus sembra aver rotto gli indugi per quello che si preannuncia come il colpo di scena del mercato 2026: l’approdo di Robert Lewandowski in bianconero. Secondo quanto riportato da La Stampa, i contatti tra il dirigente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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