Juventus incontro tra l’agente di Lewandowski e la società

Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra l’agente di Lewandowski e i rappresentanti della società Juventus. La trattativa riguarda l’eventuale trasferimento del calciatore, con particolare attenzione a un piano di pagamento spalmato nel tempo. La possibilità di vedere Lewandowski vestire la maglia bianconera sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre le parti coinvolte stanno definendo i dettagli dell’accordo.