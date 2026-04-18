L' agente di Lewandowski in arrivo in Italia | incontro con Comolli sull' attaccante c' è anche il Milan

Da gazzetta.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agente legato a Lewandowski è arrivato in Italia e ha incontrato un dirigente di rilievo. Sul tavolo c'è anche l'interesse di una grande squadra italiana per l'attaccante. Se la trattativa dovesse andare avanti, il calciatore porterebbe la sua esperienza nel reparto offensivo e potrebbe influenzare le prossime mosse del club. La situazione resta da seguire nei prossimi giorni.

Il fronte Lewandowski in casa Juve potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni. L’agente dell’attaccante polacco è in arrivo in Italia: previsto un incontro con la dirigenza bianconera, c’è pure il Milan sulle tracce del calciatore. Il numero 9 andrà via da Barcellona a fine stagione e per la Juve sarebbe l’innesto ideale, sia per caratteristiche (Spalletti voleva un giocatore così a gennaio) e sia per l’esperienza che potrebbe mettere a disposizione del gruppo. L’aspetto economico ha il suo peso e non è secondario, ma se l’attaccante decidesse di approdare in Italia l’ipotesi Juve avrebbe il suo credito.  La Juve deve chiarire anche la propria decisione sul conto di Vlahovic.🔗 Leggi su Gazzetta.it

l agente di lewandowski in arrivo in italia incontro con comolli sull attaccante c 232 anche il milan
© Gazzetta.it - L'agente di Lewandowski in arrivo in Italia: incontro con Comolli, sull'attaccante c'è anche il Milan

Notizie correlate

Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenariLewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid,...

Leggi anche: Milan, Lewandowski in attacco? L’attaccante parla così del suo futuro. E sull’Italia sorprende

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Milan pensa a Lewandowski, contatti con l'agente: gli ostacoli da superare; Lewandowski, l'agente a Barcellona per valutare l'offerta blaugrana: Milan e Juve alla finestra; Lewandowski lascia tutto aperto, l’agente in Italia: Juve e Milan fiutano l’affare di mercato; Calciomercato Milan, Lewandowski manda l’agente in Italia: il punto.

l agente di lewandowskiFuturo Lewandowski: l'agente del polacco ha in programma un viaggio in ItaliaC'è davvero l'Italia nel futuro di Robert Lewandowski? Il Barcellona ha offerto un rinnovo molto al ribasso all'attaccante, che. tuttomercatoweb.com

l agente di lewandowskiLewandowski lascia tutto aperto, l’agente in Italia: Juve e Milan fiutano l’affare di mercatoIl futuro del bomber polacco è in bilico: rinnovo con il Barcellona lontano, contatti avviati e missione italiana per valutare nuove opportunità in Serie A ... tuttosport.com

Digita per trovare news e video correlati.