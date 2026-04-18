Un agente legato a Lewandowski è arrivato in Italia e ha incontrato un dirigente di rilievo. Sul tavolo c'è anche l'interesse di una grande squadra italiana per l'attaccante. Se la trattativa dovesse andare avanti, il calciatore porterebbe la sua esperienza nel reparto offensivo e potrebbe influenzare le prossime mosse del club. La situazione resta da seguire nei prossimi giorni.

Il fronte Lewandowski in casa Juve potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni. L’agente dell’attaccante polacco è in arrivo in Italia: previsto un incontro con la dirigenza bianconera, c’è pure il Milan sulle tracce del calciatore. Il numero 9 andrà via da Barcellona a fine stagione e per la Juve sarebbe l’innesto ideale, sia per caratteristiche (Spalletti voleva un giocatore così a gennaio) e sia per l’esperienza che potrebbe mettere a disposizione del gruppo. L’aspetto economico ha il suo peso e non è secondario, ma se l’attaccante decidesse di approdare in Italia l’ipotesi Juve avrebbe il suo credito. La Juve deve chiarire anche la propria decisione sul conto di Vlahovic.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'agente di Lewandowski in arrivo in Italia: incontro con Comolli, sull'attaccante c'è anche il Milan

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