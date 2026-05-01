Juventus idea Greenwood per l’attacco bianconero

La Juventus ha messo nel mirino Mason Greenwood per l’attacco della prossima stagione 20262027. Secondo alcune fonti, il club sta valutando diverse strategie, tra cui quella proposta da un collaboratore del direttore sportivo, per convincere il Marsiglia a cedere il giocatore. L’interesse si unisce alle trattative di mercato in corso, mentre il club prepara la rosa per il futuro.

Juve, missione Greenwood: il piano di Comolli per abbassare il muro del Marsiglia. Il mercato della Juventus per la stagione 20262027 si accende con un obiettivo chiaro: Mason Greenwood. L’esterno inglese, protagonista di una stagione di alto livello in Ligue 1 con la maglia dell’Olympique Marsiglia, è diventato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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