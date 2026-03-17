La Juventus torna a parlare di Greenwood come possibile rinforzo per l’attacco del futuro. Le voci di mercato hanno riaperto il dossier sul giocatore, coinvolto in recenti discussioni riguardo a un eventuale trasferimento. La società bianconera sta valutando questa opzione in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo.

Le indiscrezioni di mercato hanno riacceso i riflettori su una vecchia passione della dirigenza bianconera, delineando una profonda ristrutturazione del reparto avanzato. A poche ore dalle riflessioni sul rinnovo di Dusan Vlahovic, per il quale si attende un vertice decisivo subito dopo Pasqua, la Juventus starebbe sondando con rinnovato vigore il profilo di un “simil Yildiz” per la corsia di destra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Mason Greenwood è balzato in cima ai taccuini di Cristiano Giuntoli, configurandosi come l’obiettivo prioritario per garantire estro e imprevedibilità alla manovra di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Missione esterno: la Juventus riapre il dossier Greenwood per l’attacco del futuro

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