Una foto di squadra pubblicata di recente ha mostrato i giocatori della Juventus in atteggiamento compatto, suscitando reazioni positive tra i tifosi. La foto, condivisa da un membro del gruppo, mette in evidenza il senso di unità tra i giocatori. La squadra sembra rafforzare il legame interno, come confermato dalla stessa immagine e dall’atmosfera che si percepisce tra i calciatori.

di Francesco Spagnolo Juventus, il gruppo dei bianconeri è sempre più unito. La foto pubblicata da Zhegrova è la conferma di come la squadra è compatta. La volata finale per il quarto posto è ormai iniziata e in questi casi a fare la differenza è il gruppo. E la Juventus ha sempre dimostrato di avere una squadra compatta sia dentro che fuori dal campo. Nelle ultime ore Zhegrova ha postato sui social una foto con molti compagni della Juventus. Presenti anche David, Openda, Thuram, McKennie, Boga. Yildiz e tanti altri. Una conferma di come la squadra è unita e proverà insieme a conquistare la prossima Champions League. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO .🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, gruppo sempre più unito: la FOTO di squadra fa impazzire i tifosi. Cosa è successo

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