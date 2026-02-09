Cabal fa impazzire i tifosi sui social | l’ultimo messaggio è una vera e propria dichiarazione d’amore alla Juventus – FOTO

Cabal ha acceso i social con un messaggio che fa discutere i tifosi. L’attaccante ha scritto una vera e propria dichiarazione d’amore alla Juventus, lasciando intendere quanto tenga alla maglia bianconera. Pur riconoscendo il rammarico per il risultato, ha elogiato lo spirito di sacrificio della squadra, alimentando l’entusiasmo tra i supporter.

Cabal carica l'ambiente bianconero su Instagram: rammarico per il risultato ma elogi allo spirito di sacrificio mostrato dalla squadra. Il pareggio in rimonta maturato contro la Lazio all' Allianz Stadium ha lasciato sensazioni contrastanti nello spogliatoio bianconero: da un lato la soddisfazione per la reazione caratteriale che ha evitato la sconfitta al 96?, dall'altro il rammarico per non aver portato a casa l'intera posta in palio in uno scontro diretto fondamentale. A farsi interprete di questo stato d'animo è stato Juan Cabal, protagonista di una prestazione generosa sulla fascia sinistra e al centro delle polemiche arbitrali per quel rigore non concesso nel primo tempo che avrebbe potuto cambiare la storia del match.

