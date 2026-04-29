Durante la partita contro il Milan a San Siro, Francisco Conceicao ha mostrato un rendimento notevole, attirando l’attenzione dei club di Premier League. La sua prestazione ha fatto sì che le sue azioni venissero notate da osservatori di Liverpool e Manchester United, interessati a seguirne lo sviluppo. La partita ha visto il giovane giocatore protagonista, con alcune azioni che hanno evidenziato il suo ruolo in campo.

C’è chi guarda ai numeri e chi guarda al campo: Francisco Conceicao si è preso la scena contro il Milan a San Siro. L’esterno portoghese è finito nel mirino di diverse squadre di Premier League, mentre alla Juventus si gioca il finale di stagione ed il proprio futuro. Spalletti lo accosta a Salah e la Premier osserva. Conceicao si è messo in mostra contro i rossoneri, dimostrandosi il più pericoloso per la squadra di Spalletti, anche alla luce dell’assenza di Yildiz. In particolare, è stato protagonista nelle due occasioni più importanti del match: l’assist per il gol, poi annulato per fuorigico, di Thuram e il tiro respinto di petto da Maignan.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Conceicao show a San Siro e attira Liverpool e Manchester United

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