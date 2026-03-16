Ultimissime Juve LIVE | Spalletti tra Champions e rinnovo Le ultime su Thuram e Vlahovic

In queste ore si aggiornano le principali novità della Juventus, con Spalletti che affronta le questioni legate alla Champions League e al possibile rinnovo di contratto. Si parla inoltre di Thuram e Vlahovic, due calciatori coinvolti nelle trattative più recenti del club. La redazione di JuventusNews24 fornisce in tempo reale le notizie più importanti relative alla squadra e alle sue dinamiche interne.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 16 marzo 2026. Juve Sassuolo: cosa filtra dalla Continassa sulle condizioni di Vlahovic e Thuram. Ore 09.35 – Juve Sassuolo: cosa filtra dalla Continassa sulle condizioni di Vlahovic e Thuram Spalletti, Continassa anche nel giorno libero: rinnovo dietro l’angolo. E così ha reagito a Como Roma. Ore 08.22 – Spalletti, Continassa anche nel giorno libero: rinnovo dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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