juve per bernardo silva serve la champions e rispunta zirkzee

In vista della prossima stagione, la squadra bianconera cerca rinforzi per migliorare la rosa, con l’obiettivo di qualificarsi in Champions League. Tra i nomi che circolano ci sono Bernardo Silva, che potrebbe essere un tassello chiave per la squadra, e il ritorno di Zirkzee, che potrebbe contribuire all’attacco. La dirigenza lavora anche per mantenere l’equilibrio tra qualità e sostenibilità economica.

Torino, 1 maggio 2026 – Qualità, possibilmente diffusa e compatibile con i parametri economici a bilancio. La Juventus cerca rinforzi, guardando non solo a un progetto futuribile ma anche all’esperienza e alla leadership, con la ricerca di veterani di comprovata qualità in campo internazionale. Il nome più suggestivo di tutti a centrocampo, quello che darebbe tecnica e sapienza nelle due fasi, resta Bernardo Silva, pronto a lasciare a fine stagione il Manchester City. Serve, ovviamente, offrire un progetto chiaro e netto, soprattutto che possa portare a una ribalta europea, quindi la Champions, e con l’intento di tornare a sollevare i...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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