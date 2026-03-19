Juve piano parametri zero | Bernardo Silva e Lewandowski per la Champions

La Juventus sta lavorando a un piano per il mercato dei parametri zero in vista della stagione 202627, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Tra i nomi più discussi ci sono Bernardo Silva e Robert Lewandowski, considerati potenziali arrivi per la prossima annata. Nel frattempo, il club sta definendo lo scambio tra David e Kolo Muani e aspetta il rinnovo di Vlahovic.

Non c’è solo l’attacco nei pensieri della Juventus. Mentre si definisce lo scambio David-Kolo Muani e si attende il rinnovo di Vlahovic, il club bianconero sta preparando una vera e propria invasione nel mercato dei parametri zero per la stagione 202627. L’obiettivo di Damien Comolli e Giorgio Chiellini è chiaro: alzare istantaneamente il tasso di esperienza internazionale della rosa di Luciano Spalletti senza intaccare il budget destinato ai cartellini. Il nome che sta infiammando la Continassa è quello di Bernardo Silva. Il portoghese, pilastro del Manchester City di Guardiola per otto stagioni, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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