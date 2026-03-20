Bernardo Silva alla Juve | la Champions decisiva per l’arrivo del portoghese? Le ultimissime sulla trattativa

Bernardo Silva potrebbe trasferirsi alla Juventus, secondo le ultime notizie di mercato. La trattativa tra il giocatore e il club è in corso, mentre si discute anche della possibilità di un trasferimento. La Champions League viene spesso citata come un elemento chiave nella decisione del portoghese di cambiare squadra. La situazione resta in evoluzione, senza annunci ufficiali al momento.

Bernardo Silva alla Juve: la Champions sembra rappresentare una sorta di passaggio fondamentale per il portoghese in bianconero. Il calciomercato internazionale sta entrando in una fase caldissima e il nome che infiamma i sogni dei tifosi bianconeri è senza dubbio quello del fuoriclasse portoghese del Manchester City. Le indiscrezioni si rincorrono e i segnali che arrivano dalle stanze dei bottoni della Continassa confermano che l’operazione Bernardo Silva alla Juventus è molto più di una semplice suggestione giornalistica. Il club torinese è alla ricerca di quel salto di qualità tecnico e carismatico necessario per tornare a dominare in Italia e competere stabilmente con le grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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