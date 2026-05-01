Un nuovo capitolo si apre nel mercato dei trasferimenti, con un club della Premier League che ha avanzato un’offerta importante per un giovane esterno portoghese classe 2002. La trattativa riguarda il giocatore che attualmente milita in un club italiano, e la proposta sembra essere di grande rilievo. Le parti coinvolte sono al lavoro per definire i dettagli, mentre la società italiana valuta l’offerta ricevuta.

Colpo di scena per quel che riguarda il futuro dell’esterno portoghese classe 2002: ecco le ultimissime. Attraversa un buonissimo momento di forma e anche contro il Milan è stato il migliore dei suoi rendendosi pericoloso in più occasione, ma in estate Chico Conceicao potrebbe salutare definitivamente la Juventus. L’esterno portoghese classe 2002, riscattato lo scorso 22 luglio dal Porto per 30,4 milioni di euro, è infatti finito nel mirino di alcune delle principali compagini di Premier League. Attenzione, dunque, alle novità relative al futuro del portoghese e al calciomercato Juve che rischia di riservare grandissime sorprese nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, mazzata Conceicao: pronta una super offerta dalla Premier

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