Juve-McKennie ore decisive per il rinnovo | pronta la super offerta per blindarlo

La Juventus ha deciso di fare sul serio e ha presentato una proposta importante a Weston McKennie per rinnovare il suo contratto. Le discussioni sono in fase avanzata e nelle prossime ore si aspettano risposte definitive. La società vuole blindare il centrocampista statunitense, considerato ormai un elemento chiave della squadra.

La Juventus ha rotto gli indugi per il futuro di Weston McKennie, accelerando i contatti per il rinnovo di contratto del centrocampista statunitense. Come confermato dal direttore sportivo bianconero Marco Ottolini, la dirigenza ha avviato una trattativa serrata con l’entourage del giocatore per evitare il rischio di perderlo a parametro zero, dato il forte interesse manifestato da diversi club europei e il recente sondaggio dell’ Inter. Il club sta mettendo sul piatto una proposta economica che rispecchia il nuovo status di McKennie, protagonista di una stagione record per gol e assist sotto la gestione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve-McKennie, ore decisive per il rinnovo: pronta la super offerta per blindarlo Approfondimenti su Juve McKennie Mercato Juve: arriva la doccia gelata. Pronta maxi offerta per il rinnovo del parametro zero che voleva Comolli McKennie Juve, mezza Europa su West: il club prepara questa offerta per il rinnovo. Spalletti preme La Juventus lavora al rinnovo di Weston McKennie, considerato un elemento chiave nel centrocampo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Juve McKennie Argomenti discussi: Juventus-Lazio 2-2, le pagelle: McKennie c'è sempre, bene Isaksen; La Juve non molla mai: Kalulu al 95’ salva lo Stadium e ferma la Lazio; Infortunio Giordano, sono ore d’attesa per il ragazzo! Le ultime sulle sue condizioni; Ultimissime Juve LIVE | novità sul futuro di Dusan Vlahovic C’entra il Milan. McKennie decisivo ma in scadenza: la Juve tratta il rinnovoMcKennie decisivo con la Juventus e in scadenza nel 2026: i bianconeri tentano il rinnovo, ma Inter vigila sul centrocampista. europacalcio.it Juventus, dopo Yildiz tocca a McKennie: rinnovo vicino, fumata bianca in settimanaJuventus, dopo Yildiz tocca a McKennie: rinnovo vicino, fumata bianca in settimana La linea è stata fissata dai vertici della Juventus. L’ad Comolli e ... tuttojuve.com Juve avanti con McKennie/Spalletti e con Vlahovic non è finita #CorSport - facebook.com facebook Dal gol di McKennie all'esultanza di Vlahovic per il 2-2 di Kalulu al 96' Prima però... la di Spalletti che una persona a bordocampo @DavideBernardi6 BordoCam #JuveLazio è disponibile ora su #DAZN! x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.