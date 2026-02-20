Le incertezze del presente spingono la Juve ad anticipare il futuro: il club è sul mercato per rivisitare la propria difesa. Bremer non basta: con l’uscita di Rugani serve qualche altro elemento che possa mettere a disposizione la propria esperienza, così da aumentare pure la qualità con l’inserimento di qualche giocatore di struttura per il livello europeo. I bianconeri si muovono sulle tracce di Senesi in scadenza nel Bournemouth, mentre Gatti non è più centrale come un tempo: piace in Premier e potrebbe salutare l’estate prossima. I problemi di Bremer a Istanbul hanno rimesso in luce i limiti della Juve nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: Calciomercato Juve: pronta questa offerta per convincere Senesi a firmare da parametro zero

Leggi anche: Gatti Juve, questo club di Serie A fa sul serio per il difensore della Juve: possibile offerta già nelle prossime ore. Le ultimissime

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Senesi a zero, pronta l'offerta: la Juve è già sul mercato dei difensori. E Gatti piace in Premier; Incontro tra la Juve e l'entourage di Senesi: cifre in ballo e chi può fargli spazio; Mercato Juventus: Gatti verso l’addio, Senesi nel mirino; Dalla Spagna: Juventus forte su Senesi, pronta l\'offerta. Tudor e Barcellona in pressing.

Dalla Spagna: Juventus forte su Senesi, pronta l'offerta. Tudor e Barcellona in pressingLa Juventus ha le idee chiare e per il futuro in difesa intende ingaggiare un giocatore sempre più luccicante tra le fila del Bournemouth e in. tuttomercatoweb.com

Colpo a parametro zero: Marcos Senesi lascia il Bournemouth, Juventus in poleColpo a parametro zero: Marcos Senesi lascia il Bournemouth, Juventus in pole Colpo di mercato a costo zero in arrivo? Marcos Senesi ha preso una decisione definitiva: il difensore argentino ... tuttojuve.com

Dalla terra alla tavola: l’esperienza del vero km zero alla Tenuta La Campana Ogni piatto che serviamo nel nostro ristorante agrituristico nasce qui, tra le nostre colture e le splendide Crete Senesi. Dal nostro orto alla cucina dello Chef Cesare: verdure fresc - facebook.com facebook

Colpo #Senesi a parametro zero per la #Juve Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa x.com