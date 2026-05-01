In casa Juventus, l’attenzione si concentra sulle possibili modifiche tattiche legate alla presenza di Bernardo Silva. L’eventuale inserimento del centrocampista portoghese potrebbe portare l’allenatore a optare per un modulo 4-2-3-1, una disposizione che coinvolge diversi ruoli e permette maggiori sbilanciamenti in fase offensiva. Questa soluzione tattica rappresenta una variazione rispetto alle scelte precedenti e potrebbe influenzare gli equilibri della squadra.

? Cosa sapere L'eventuale inserimento di Bernardo Silva spinge Spalletti verso un modulo 4-2-3-1 alla Juventus.. Il nuovo schema riduce i minuti di Adzic e Miretti e mette in discussione Koopmeiners.. L’eventuale inserimento di Bernardo Silva nel sistema tattico della Juventus costringerebbe Spalletti a una radicale riconfigurazione del modulo, mettendo in discussione il futuro di diversi profili attualmente in rosa. Il quadro tecnico che si delineerebbe alla Continassa vede la preferenza dello staff tecnico per un 4-2-3-1, una struttura che troverebbe in Silva l’elemento centrale per la manovra. Tuttavia, questa scelta progettuale comporterebbe una drastica riduzione dei minuti per i trequartisti già presenti, con conseguenze dirette sulle carriere di Adzic e Miretti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, l’effetto Silva: il 4-2-3-1 di Spalletti stravolge i ruoli

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